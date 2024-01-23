Hazine ve Maliye Bakanlığı, engelli bireysel eğitim desteğini açıkladı. Engelli bireyler için ayrılan ödenek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacak. Ödeneğin aşılması halinde kalan kısmı ise bireyler tarafından karşılanacak. Peki, engelli bireylere verilen bireysel ve grup destek ödemesi ne kadar? İşte, detaylar...