Engelli araçlarına ücretsiz bakım, tamir ve nakliye desteği - KAYSERİ

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın talimatıyla Belediye Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde engelli araçları bakım onarım ünitesi oluşturuldu.Ünitede, engellilerin eli ayağı gibi olan akülü araçlar ve tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımı yapılıyor.Kentin farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da belediyeyi arayıp aracının arızasını bildirerek tamir edilmesini isteyebiliyor.Engelli vatandaşların evlerinden alınan araçlar, bakımdan geçirilip aksayan parçaları yenilenerek tekrar sahibine ulaştırılıyor.Talas Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Atilla Şahinkaya, AA muhabirine, şubat ayında kurulan atölyede bugüne kadar 150'ye yakın engelli aracının bakım ve onarımını yaptıklarını söyledi.- Tamir edilip adrese teslim ediliyorVerdikleri hizmeti belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurduklarını belirten Şahinkaya, şunları kaydetti:"Aracı arızalanan engelli vatandaşımız Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesini arıyor. Burada bir form hazırlanıyor. Biz de engelli vatandaşın evine engelli araç nakil aracıyla gidiyoruz, aracını atölyeye getiriyoruz. Akülü, elektrikli veya manuel araçların tamirini ücretsiz yapıyoruz. Engelli bir vatandaşımız daha önce aracı arızalanınca motor ve akü tamircilerine götürüyordu. Ancak asıl sorun araçları bu tamircilere ulaştırmaktı. Çünkü zaten bu insanların her şeyi bu araç. Şimdi biz aracı alıyoruz, tamir edip geri adresine bırakıyoruz."Şahinkaya, vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler alınca ne kadar önemli bir iş yaptıklarının farkına vardıklarını dile getirdi.İldem Mahallesi'nde yaşayan kas hastası Hakan Akkamış'ın babası Salih Akkamış da böyle bir hizmet verdikleri için Talas Belediye Başkanı Yalçın'a ve atölyede çalışanlara teşekkür etti.Oğlunun akülü aracının sık sık arızalandığını anlatan Akkamış, "Tamircilere gittiğimizde aracın tamiri hem uzun sürüyordu hem de pahalıya mal oluyordu. Allah razı olsun şimdi kolaylıkla tamir ettirebiliyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!