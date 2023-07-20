Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda engelli aracının aküsünde uyuşturucu ele geçirildi

        İstanbul Havalimanı'nda engelli aracının aküsünde uyuşturucu ele geçirildi

        Zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda bir engelli aracının aküsünden 8 kilo kokaine bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli aracının aküsünden uyuşturucu çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, elektrikli sandalyenin akü bölümüne gizlenmiş 8 kilo 320 gram kokaine el konuldu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen bir kişiyi mercek altına aldı.

        Uçağın inmesiyle harekete geçen ekipler, ilk olarak şüpheli kişinin bagajlarını kontrol etti ancak yasa dışı herhangi bir bulguya rastlamadı.

        REKLAM

        Pasaport kontrolleri yapılırken kişiye ait olduğu belirlenen elektrikli sandalyeyi x-ray tarama sistemine sevk eden ekipler, aracın akü kısmında şüpheli yoğunluklar olduğunu belirledi. Bu bölümü çıkaran ekipler, akü kapağını açtıklarında bataryanın etrafına sarılı alüminyum folyonun içinde toz halde beyaz renkli madde tespit etti.

        Yapılan analiz sonucu söz konusu maddenin kokain olduğu belirlendi. Böylece, akünün içinde bulunan 8 kilo 320 gram kokain ele geçirildi.

        Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken yakalanan uyuşturucuya el konuldu.

        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Maliye açıklık getirdi
        Maliye açıklık getirdi
        Kampın kare ası!
        Kampın kare ası!
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Bakırköy'de sır cinayet
        Bakırköy'de sır cinayet
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi