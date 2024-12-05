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        Haberler Bilgi Ekonomi Engelli araç alımlarında ÖTV muafiyeti kalktı mı? ÖTV'siz engelli araçlarında tescil zorunluluğu nedir, alınmazsa ne olur?

        Engelli araç alımlarında ÖTV muafiyeti kalktı mı? ÖTV'siz engelli araçlarında tescil zorunluluğu nedir?

        'Araçlarin Satış, Devi̇r ve Tesci̇l Hi̇zmetleri̇ni̇n Yürütülmesi̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k' yayınlandı ve engelli araçlarında önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre; ÖTV'siz alınan araçlarda gerekli tesciller yerine getirilmediği takdirde üçüncü kişiler tarafından kullanılamayacak. İşte, engelli araç alımlarında yeni düzenlemeye dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:00
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        • 1

          Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; ÖTV muafiyeti ile alınan engelli araçlarında önemli bir değişikliğe gidildi. ÖTV muafiyeti ile alınan araçların gerekli tescili yapılmadığı takdirde üçüncü kişiler tarafından kullanılması yasaklandı. İşte, engelli bireyleri ilgilendiren yeni düzenleme hakkında tüm detaylar...

        • 2

          ENGELLİ ARAÇ ALIMLARINDA ÖTV MUAFİYETİ KALKTI MI?

          Engelli araç alımlarında ÖTV muafiyeti kalkmadı. Ancak Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan 'Araçlarin Satış, Devi̇r ve Tesci̇l Hi̇zmetleri̇ni̇n Yürütülmesi̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasına Dai̇r Yönetmeli̇k' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

          1 Ocak'tan itibaren ÖTV'siz alınan engelli vatandaşların engeline uygun özel tertibat yaptırılan araçların gerekli tescili yapılmadıysa üçüncü kişiler tarafından kullanılması yasaklandı. Gerekli belgeleri almayanlar engelli kişi araçta olsa bile aracı kullanamayacak.

        • 3

          ARACIN ENGELLİ BİREY TARAFINDAN KULLANILMASI GEREKİYOR

          Buna göre engelli araçların tescilinde “Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir” şeklinde şerh işlenecek.

        • 4

          ENGELLİ ARACINI ANCAK BELGELENDİRİLMİŞ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER KULLANABİLECEK

          Yönetmeliğe göre 'söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak. İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.'

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