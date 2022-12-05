Engelli adaylara kariyer fırsatı

İHA

Engellerin birlikte aşılacağına inanan ve daha kapsayıcı çalışma ortamı oluşturmayı amaçlayan PM Türkiye, engelli adaylara ‘Phil-in Staj Programı' ile kısa ve uzun dönemli kariyer imkanı sunuyor.

PM Türkiye, ilk defa 2020 yılında hayata geçirdiği ‘Phil-in Staj Programı' çerçevesinde, çalışanlarını ve çalışan adaylarını engellerinden bağımsız değerlendirerek, potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve kendilerini keşfedebilmelerini amaçlıyor.

Çeşitliliği ve fırsat eşitliğini en büyük gücü olarak gören şirket, engelli adayları profesyonel iş hayatına hazırlamak için staj programının 3'üncü döneminin hazırlıklarına başladı.

Proje bazlı ve gelişim odaklı staj programı sayesinde, adaylara kariyer imkânı sağladıklarını ifade eden PM Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Iryna Vladimirova, “Kapsayıcılık ve çeşitlilik ajandamızda birçok programımız var. Örneğin, satış ve üretim gibi belirli alanlarda kadın istihdamının artırılması, engelli bireyler için engelsiz bir çalışma ortamı oluşturulması, farklı jenerasyonların bir arada çalışmalarını sağlayacak karşılıklı güven ve saygı ortamının sağlanması, genç girişimcilerin desteklenmesi gibi birçok hedefimiz var.

Güçlü dijital alt yapımız sayesinde tasarladığımız esnek çalışma modelimiz Smart Work kapsamında ofis çalışanlarımıza, saha çalışanlarımıza ve farklı şehirlerde bulunan stajyerlerimize uzaktan çalışma imkânı tanıyoruz. Dijitalleşmenin verdiği imkanları en etkili şekilde kullanarak her alanda eşitlikçi politikalarımızı hayata geçirmeye gayret ediyoruz. 2020 yılında başlattığımız staj programımıza bugüne kadar farklı bölgelerden 90 aday başvurdu ve 10 stajyerimiz programımızı tamamladı” dedi.