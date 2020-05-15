Engelini aşıp ceviz bahçesi kurdu

Merkeze bağlı Otluca köyü Sarıkaya mezrasında yaşayan 3 çocuk babası 46 yaşındaki Tekçe, 11 yaşındayken ailesiyle gittiği yaylada kayadan düşerek kalça kemiğini kırdı.
Uzun tedavi sürecine rağmen yürümekte güçlük çeken ve yüzde 50 engelli olan Tekçe, engellini aşmak için çiftçi olmaya karar verdi.
Üyesi olduğu Hakkari Bedensel Engelliler Derneğinin katkılarıyla prefabrik ev ve üç tekerlekli motosiklet sahibi olan Tekçe, 2011'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verdiği 380 ceviz fidanı ile köydeki 5 dönümlük arazide bahçe oluşturdu.
Ailesinin geçimini çiftçilik yaparak sağlamaya çalışan Tekçe, daha çok verim almak ve çiftçilikte söz sahip olmak için zamanının büyük bölümünü ceviz bahçesinde geçiriyor.
Gösterdiği azim ve hayata bağlılığı ile çevresindekilerin takdirini toplayan Tekçe, "Çocuklarımın geleceğidir" dediği ceviz bahçesinden üretime katkı sağlamayı hedefliyor.
- Bahçesini büyütmeyi hedefliyor
Tekçe, AA muhabirine, 2011'de bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin'in girişimi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden 380 ceviz fidanı aldığını anlattı.
Bu fidanları köyüne diktiğini ve o günden beri cevizlere baktığını belirten Tekçe, "Bu cevizlerden şu an az verim alıyorum. Daha çok verim alabilmem için bu bahçenin bakıma, damlama sisteminin kurulmasına, çapa makinesine ve gübre desteğine ihtiyacı var. Bu konuda ilgili kurumlardan yardım bekliyorum." dedi.
Söz konusu malzemelerin sağlanması durumunda bahçeyi daha da büyüteceğini ifade eden Tekçe, şunları kaydetti:
"Benim bahçem 5 dönüm üzerinde kuruludur. Bunu 20 dönüme çıkarırsam ailemin ihtiyaçlarını daha rahat karşılayıp üretime de katkı sağlarım. İlgili kurumlardan talepte bulundum, onlardan dönüş bekliyorum. Sabahleyin gelip akşama kadar bahçeyle ilgileniyorum. Bu bahçe benim çocuklarımın geleceğidir. Elma bahçem de var. Oradan da şimdilik istediğimiz verimi alamıyoruz. Elimden geldiğince uğraşıyorum. Ağaçların aşılamasını yapıyoruz. Verimsiz bazı elma ağaçlarında aşılama tekniğiyle başka meyveler yetiştiriyoruz."
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