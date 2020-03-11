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Engelini ampute futbolla aşmaya çalışıyor - ŞANLIURFA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Eyyübiye Belediyesi Bedensel Engelliler Ampute Futbol takımının antrenman yapması- Engelli Ahmet Kayalar'ın antrenman yapması- Engelli Ahmet Kayalar ile röportaj- Eyyübiye Belediyesi Bedensel Engelliler Ampute Futbol Takımı kaptanı Mahmut Toprak ile röportaj- Eyyübiye Belediyesi Bedensel Engelliler Ampute Futbol Takımı Sorumlusu İbrahim Tapışık ile röportaj

Engelini ampute futbolla aşmaya çalışıyor- Şanlıurfa'da 2 ay önce ampute futbolla tanışan 19 yaşındaki Ahmet Kayalar, takımı ve ay-yıldızlı formayla başarılara imza atmak istiyor- Ahmet Kayalar:- "Burada öz güven kazandım. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Sosyal alandaki sorunlarımın çoğunu aşmaya başladım" Şanlıurfa'da iki ay önce ampute futbolla tanışan 19 yaşındaki bedensel engelli Ahmet Kayalar, takımı ve ay-yıldızlı formayla başarılara imza atmayı hedefliyor.Merkez Eyyübiye Karaköprü ilçesinde yaşayan ve sol ayağı doğuştan engelli olan Ahmet Kayalar, Şanlıurfaspor Kulübünde çalışan babasının teşvikiyle Eyyübiye Belediyesi Bedensel Engelliler Kulübüne başvurup, burada ampute futbolla tanıştı.Futbol sayesinde yavaş yavaş sorunlarını aşmaya başlayan Kayalar, kısa sürede takıma uyum sağladı.- Kayalar: "Burada öz güven kazandım"Ahmet Kayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbola başlamadan önce evde çıkmadığını ve içine kapanık bir hayat sürdüğünü söyledi.Sosyal yaşama uyum sorununu futbolla aştığını anlatan Kayalar, sporun hayatını olumlu yönde etkilediğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Ayağımdaki engel nedeniyle hayata küskün yaşıyordum. Çoğu zaman arkadaşlarımla anlaşamıyordum. Ailem de bu durumuma çok üzülüyordu. Babam sosyalleşmem için beni futbola yönlendirdi. Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın kaptanı Mahmut Toprak da beni kulübe davet etti. Seve seve kabul ederek futbola başladım. Futbolla engelimi aşmaya çalışıyorum. Burada öz güven kazandım. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Sosyal alandaki sorunlarımın çoğunu aşmaya başladım. Ayağım benim için artık engel değil. Bunu aştığıma inanıyorum. Kısa sürede takıma ayak uydurdum. Burada çok iyi arkadaşlıklar var. Birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz. "Takım arkadaşlarının kendisine büyük destek olduğunu anlatan Kayalar, hedefinin takımı ve ay-yıldızlı formayla başarılara imza atmak olduğunu kaydetti.- Toprak: "Kapılarımız herkese açık"Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Mahmut Toprak, 1. Lig'de mücadele ettiklerini belirterek, yeni ve genç yeteneklerin keşfi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.Ahmet ile babasının önerisiyle tanıştıklarını anlatan Toprak, "Ahmet kardeşimiz takıma yeni katıldı. Kısa sürede bize uyum sağladı. Ahmet'in yeteneği var ve kısa sürede kendisini gösterdi. Daha iyi olması için biraz daha zamana ihtiyaç var. İleriki zamanlarda hedefi olan milli takıma kavuşacağına inanıyorum. İnancımız varsa, sporda engel yoktur. Kapılarımız herkese açık. Bizler bu düşünceyle hareket ediyoruz. Tek istediğimiz, yetkililerin bizlere desteklerini sürdürmesi." ifadelerini kullandı.- Tapışık: "Azmiyle çoğu kişiye örnek olacak"Eyyübiye Belediyesi Bedensel Engelliler Kulübünün ampute futbol takımı sorumlusu İbrahim Tapışık, Ahmet'in engeli nedeniyle evde çıkmadığını duyduğunda çok üzüldüğünü dile getirdi.Her insanın bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Tapışık, şunları kaydetti:"Ahmet kardeşimiz de bizim gibi bir engelli, fakat azimli bir genç. Futbola yeni başladı ve başarılı. Şimdiden kendisini göstermeye başladı. Azmiyle çoğu kişiye örnek olacağını inanıyorum. Burada birçok engelli kardeşimizi sporla hayata kazandırdık. Şu anda takımımız 1. Lig'de mücadele ediyor. İnanıyorum ki kısa sürede Süper Lig'e çıkacağız. Hedefimiz büyük. Ahmet kardeşimin de bu hedefe katkısının olacağına inanıyorum."