Engeline rağmen rızkını 45 yıldır el emeğinden kazanıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arızalı dikiş makinelerini tamir ederek 45 yıldır geçimini sağlayan engelli Abdullah Demir, yaşama azmi ve çalışkanlığıyla takdir topluyor.
Doğuştan gelen engeli nedeniyle ellerini ve ayaklarını tam kullanamayan 4 çocuk babası Demir, küçük yaşlarda kendi çabasıyla öğrendiği dikiş makinesi tamirini, açtığı iş yerinde 45 yıldır sürdürerek, ailesinin geçimini sağlıyor.
Kaymakamlık tarafından kendisine verilen engelli motosikletiyle iş yerine giden Demir, kullanmakta zorlandığı elleriyle dikiş makinesi başta olmak üzere çeşitli mutfak eşyalarını da tamir ediyor.
Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşında evlerinde bulunan bozuk bir dikiş makinesini söküp takarak tamir işini öğrendiğini söyledi.
Daha sonra babasının yardımıyla kendisine ait iş yerini açtığını belirten Demir, kimseye muhtaç olmadan ailesini geçindirmeye çalıştığını ifade etti.
Yaşadığı olumsuzluklara rağmen bir şeyler yapmaya çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Demir, şöyle konuştu:
"Küçük yaşlardan itibaren tamir yapmaya hevesim vardı. Evdeki dikiş makinesini söküp yeniden takarak tamirciliği öğrendim. Bir gün bunu duyan komşumuz bozulan dikiş makinesini getirerek tamir etmemi istedi. Makineyi titiz bir çalışmanın ardından tamir etmeyi başardım. Evde oturmaktan sıkılıyordum. Kendime küçük bir iş yeri açarak tamirciliğe başladım. Şimdi yaşama dört elle sarılıyorum. Engelli kardeşlerime sesleniyorum engelli olmak ayıp değil, azimli olmak lazım. İnsan azimli olduktan sonra aşılmayacak hiçbir şey yok. Yaklaşık 45 yıldır bu mesleği yapıyorum aileme çocuklarıma ve anneme bakıyorum."
Müşterilerden Kemal Yumru ise yıllardır bozulan dikiş makinelerini Abdullah ustaya getirdiğini belirterek, "İşini sağlam yapan arkadaşımız komşulara eş ve dostlara da tavsiye ediyorum. Engelli olup dilenen bir sürü bedensel özürlü vatandaşımız var ama Abdullah usta azmi ile direndi ve başardı." diye konuştu.
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