Engeline rağmen öğrenme azmiyle çevresine örnek oluyor

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Doğuştan omurga hastalığı bulunan yüzde 96 bedensel engelli Cansu Çoban, 23 yaşında okumayı öğrendi, ardından açık öğretime kaydolup ilk ve ortaokulu tamamlayarak liseye geçti. Anne ve babasının yardımıyla akülü arabasına bindirilen Çoban, üyesi olduğu ve rampası bulunmadığı için basamaklarını ellerinin üzerinde çıktığı Engelliler Yaşam Derneği'nde, Türk dili ve edebiyatı, matematik ve coğrafya dersleri ile cam seramik kursuna da katılıyor.