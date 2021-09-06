Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Engel tanımayan Hırvat seyyah, tekerlekli sandalyesiyle dünyayı geziyor

Hırvatistan'da yaşayan 35 yaşındaki bedensel engelli Slaven Skrobot, tekerlekli sandalyesiyle dünyanın dört bir yanını gezerek engeline meydan okuyor

06.09.2021 - 10:23 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Hırvatistan'ın Sibenik şehrinde düzenlenen 2020 Seyyahlar Festivali'nde Yılın Seyyahı ödülüne layık görülen Slaven Skrobot Avustralya'dan Tanzanya'ya, Ürdün'den Sri Lanka'ya yaptığı yolculukları anlattı.

     

  • AA'nın haberine göre yaklaşık 12 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu tetrapleji teşhisiyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Skrobot, "Sri Lanka'daki Pidurangala tapınağına çıkan ilk engelli birey oldum. Sonra Mısır, Fas ve Rusya'yı ziyaret ettim" dedi.

     

  • Engel tanımayan seyyah, yolculuklarında kendisine genellikle eski kız arkadaşı, kız kardeşi veya bir arkadaşının eşlik ettiğini aktararak, bazı yolculuklarını ise sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle yaptığını ifade etti.

     

  • Gezip gördüğü yerler hakkında kitap yazmak istediğini dile getiren Skrobot, "Mısır'dayken tekerlekli sandalyemin bir parçası ayak bileğime batmıştı. Vücudumun alt kısmında his kaybı yaşadığım için yaralandığımı fark etmedim. Bana eşlik eden kız kardeşim bir süre sonra bacağımın kanadığını görünce anladık. Yolculuklarda sık sık yaralanıyorum ama bu yolculuk yapmama engel olmuyor" diye konuştu.

     

  • Skrobot, herkesin yolculuk yapmaya vakit bulabileceğine işaret ederek, "Mesele insanın önceliğinin ne olduğudur. Para konusu ise daha ucuz yolculuk yöntemiyle üstesinden gelinebilecek bir sorun. Miha isimli bir arkadaşım 2 bin 400 avroya Hindistan'a gidip orada 6 ay geçirdi. Bu fiyata uçak bileti de dahildi" ifadesini kullandı. Kazadan sonra ilk yolculuğunu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya yaptığını anlatan Skrobot, ardından Madrid ve Avrupa'nın farklı şehirlerini ziyaret ettiğini anlattı.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.