Engebeli arazileri aşarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulmaması ve toplu organizasyonların iptal edilmesi nedeniyle sıcak yemekler Kızılay ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılıyor.
Türk Kızılay Erciş Şubesi, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazanın manevi duygusunu hissettirmek amacıyla 65 yaş ve üstü bireylere ve ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Sefer tasına duygu dolu mektuplar bırakılıyor
Aşevinde pişirilen 3 çeşit yemek el değmeden paketlenerek gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra 42 yaşındaki Cevdet Gün tarafından 87 aileye ulaştırılıyor.
Yıllardır gönüllü olarak Kızılay şubesinde hizmet veren 3 çocuk babası Gün, her gün engebeli arazileri aşarak sıcak yemek götürdüğü ailelerin hayır dualarını alıyor.
Yemeklerin ulaştırıldığı vatandaşlar da sefer taslarına koydukları duygu dolu mektuplarla hem devlete hem de hayırsever Gün'e teşekkür ediyor.
Türk Kızılay Şube Başkanı Kurbani Özdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşevinde her gün 3 bin 500 kişilik yemek hazırladıklarını söyledi.
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını belirten Özdaş, şunları kaydetti:
"Yemekleri gönüllülerimizle ulaştırıyoruz. Cevdet kardeşimiz bu yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sefer taslarıyla yemek götürüyor. Vatandaşlarımız bazen sefer taslarına mektuplar koyarak hem kendisine hem devletimize şükranlarını sunuyor."
- "Çok duygulanıyorum"
Kızılay gönüllüsü Gün de ramazanda vatandaşların gönlüne dokunarak onların hayır dualarını almanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.
Yaklaşık iki yıldır gönüllü olarak hizmet verdiğini anlatan Gün, "Ailelerin iftar yemeklerini kapılarına kadar götürüyorum. Bir gün sonra boş sefer taslarını alıyorum. Bazen sefer taslarından duygu dolu mektuplar çıkıyor. Vatandaşlar mektuplarda dua ediyor. Çok duygulanıyorum." dedi.
Mektupta isminin Gül olduğunu belirten bir vatandaş, 5 çocuğuyla beraber kirada yaşadığını ve devletin kendilerine sahip çıktığını belirtti.
Gül, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Zor bir süreçten geçiyoruz. Bizi bu zor zamanda yalnız bırakmayan başta kaymakamımız ve Kızılay Başkanımız olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederim. Hiç yılmadan, insanlara sırt çevirmeyen Kızılay'a çok teşekkür ediyoruz. Kapı kapı dolaşan, iftar yemeğimizi bize ulaştıran Kızılay çalışanı Cevdet ağabeyimizden de Allah razı olsun."
Vatandaşlardan Ayhan Göral da "Cevdet ağabeyimiz, yağmur çamur demeden sürekli yemeklerimizi getiriyor. Bizde çok hakkı var, çok zahmet çekiyor. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.
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