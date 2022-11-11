HABERTURK.COM

Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV’nin ana medya sponsoru olduğu Brand Week İstanbul'un üçüncü gününe enflasyon damga vurdu. Ekonomi Profesörü Refet Gürkaynak, “Türkiye Gündemi: Yükselen Enflasyon Düşüşe Geçen Hayaller” başlıklı oturumda Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in sorularını yanıtladı.

Gürkaynak, Türkiye'de yaşanan sorunların tek sebebinin Türkiye kaynaklı olduğunu söyledi. Enflasyondaki dalgalanmanın ve yükselişin tüm dünyada yaşandığını fakat hiçbir ülkede Türkiye’dekine benzer bir yükselişin gerçekleşmediğini aktaran Gürkaynak, Türkiye’nin enflasyonunun 2010 yılından bu yana diğer ülkelerden farklılaştığına dikkat çekti.

Enflasyondaki artışın Türkiye’nin para politikalarından kaynaklandığını belirten Gürkaynak, ''Enflasyon Türkiye'de yüzde 20'leri gördüğünde daha dünyada hiçbir şey yoktu. Niye yüzde 85'e geldi? Bunun cevabı petrol fiyatları, buğday fiyatı olamaz. Emtia dediğiniz şeyin bir dünya fiyatı var bunun içinde baktığınız zaman ABD'de enflasyon yüzde 7.5, İngiltere'de yüzde 10, Uganda'da yüzde 9. O zaman şunu sormak gerekiyor biz ne yapıyoruz da Türkiye böyle oldu?'' dedi.

'O DÖNEMDEN DERS ALINMALI'

Türkiye’de enflasyondaki hızlı yükselişin sebebinin Türkiye’nin tercihleri olduğunu belirten Gürkaynak yüksek enflasyon sorununun çözülmesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bağımsız olması gerektiğine vurgu yaptı. Ancak bunun tek başına yeterli olmadığının altını çizdi.

2001 krizi sonrasında yüzde 70'lere tırmanan enflasyonun uygulanan ekonomi programı ile düşmeye başladığını 2004’te tek haneye ulaştığını hatırlatan Gürkaynak, 20 yıl önce uygulanan programın Türk bürokrasisinin ürünü olduğunu ve o dönemden alınacak derslerle enflasyonun düşebileceğini ifade etti. Gürkaynak, "Şunu mütemadiyen hatırlamak gerekiyor. Türkiye'de iyi iktisat politikası yapacak, kamuda, özel sektörde de, finans sektöründe de yaptığı işi doğru düzgün yapmaya kadir, beşeri sermayesi çok yüksek, hakikaten iş ahlakı olan insan sayısı hiç az değil" dedi. Gürkaynak iyileşmenin kolay olduğunu ancak bunun için bir sene gibi bir sürenin gerekli olduğunun altını çizdi.

Zorlu PSM'de kapılarını açan ve markalar dünyasını buluşturan, iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katılım sağladığı etkinlik bugün son bulacak.

video#786322#