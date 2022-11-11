Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV’nin ana medya sponsoru olduğu Brand Week İstanbul'un üçüncü gününe enflasyon damga vurdu. Ekonomi Profesörü Refet Gürkaynak, “Türkiye Gündemi: Yükselen Enflasyon Düşüşe Geçen Hayaller” başlıklı oturumda Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen’in sorularını yanıtladı.
Gürkaynak, Türkiye'de yaşanan sorunların tek sebebinin Türkiye kaynaklı olduğunu söyledi. Enflasyondaki dalgalanmanın ve yükselişin tüm dünyada yaşandığını fakat hiçbir ülkede Türkiye’dekine benzer bir yükselişin gerçekleşmediğini aktaran Gürkaynak, Türkiye’nin enflasyonunun 2010 yılından bu yana diğer ülkelerden farklılaştığına dikkat çekti.
Enflasyondaki artışın Türkiye’nin para politikalarından kaynaklandığını belirten Gürkaynak, ''Enflasyon Türkiye'de yüzde 20'leri gördüğünde daha dünyada hiçbir şey yoktu. Niye yüzde 85'e geldi? Bunun cevabı petrol fiyatları, buğday fiyatı olamaz. Emtia dediğiniz şeyin bir dünya fiyatı var bunun içinde baktığınız zaman ABD'de enflasyon yüzde 7.5, İngiltere'de yüzde 10, Uganda'da yüzde 9. O zaman şunu sormak gerekiyor biz ne yapıyoruz da Türkiye böyle oldu?'' dedi.
'O DÖNEMDEN DERS ALINMALI'
Türkiye’de enflasyondaki hızlı yükselişin sebebinin Türkiye’nin tercihleri olduğunu belirten Gürkaynak yüksek enflasyon sorununun çözülmesi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bağımsız olması gerektiğine vurgu yaptı. Ancak bunun tek başına yeterli olmadığının altını çizdi.
2001 krizi sonrasında yüzde 70'lere tırmanan enflasyonun uygulanan ekonomi programı ile düşmeye başladığını 2004’te tek haneye ulaştığını hatırlatan Gürkaynak, 20 yıl önce uygulanan programın Türk bürokrasisinin ürünü olduğunu ve o dönemden alınacak derslerle enflasyonun düşebileceğini ifade etti. Gürkaynak, "Şunu mütemadiyen hatırlamak gerekiyor. Türkiye'de iyi iktisat politikası yapacak, kamuda, özel sektörde de, finans sektöründe de yaptığı işi doğru düzgün yapmaya kadir, beşeri sermayesi çok yüksek, hakikaten iş ahlakı olan insan sayısı hiç az değil" dedi. Gürkaynak iyileşmenin kolay olduğunu ancak bunun için bir sene gibi bir sürenin gerekli olduğunun altını çizdi.
Zorlu PSM'de kapılarını açan ve markalar dünyasını buluşturan, iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin katılım sağladığı etkinlik bugün son bulacak.
video#786322#
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!