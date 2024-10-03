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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Enflasyonu düşürmek vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracak" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracak

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:36
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        "Enflasyonu düşürmek vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracak"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'te ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Şimşek açıklamasında "Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4’e geriledi. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor" dedi.

        Bakan Şimşek paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi;

        "Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır."

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