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'Enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin nebati nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada "Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı

Giriş: 03.05.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
'Enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz'
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yüzde 2,39 artış kaydetmiş ve yıllık enflasyon üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilemiştir. Bu gerçekleşme ile birlikte geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk.

Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde 0,81 artış kaydetmiş ve yıllık bazda yüzde 52,11’e gerilemiştir. Böylece, geçtiğimiz yıl Ekim ayında 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir.

Manşet enflasyonundaki gerileme ve ÜFE-TÜFE arasındaki makasın giderek kapanmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini de olumlu etkilemektedir.

Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz."

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