Enflasyonda vergi, TL ve enerji etkisi

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Merkez Bankası yüzde yüzde 58.94 ile yılın en yüksek seviyesine ulaşan ağustos ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmesini yayınladı.

Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda ağustosta vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuz ayından sarkan etkilerinin yanı sıra Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve ücret artışlarının gecikmeli etkileri ile küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş sonucunda ana grupların tamamında yıllık enflasyonun yükseldiği belirtildi.

Aylık bazda en yüksek artışın yüzde 14,23 oranı ile enerji grubunda kaydedildiği belirtilen raporda "Bu gelişmede önceki aydan sarkan vergi etkisinin yanı sıra dış fiyat baskıları belirleyici olmuştur. Akaryakıt fiyat artışları ulaştırma hizmetleri fiyatlarına hızlı şekilde yansımış, grup aylık enflasyonunda yüzde 27,62 ile 2003 bazlı TÜFE kapsamında hesaplanan en yüksek artış kaydedilmiştir. Gıda, asgari ücret ve kur gelişmelerine duyarlılığı yüksek hizmet kalemlerinin yanı sıra kirada yüksek artışlar gözlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARINDA OLUMSUZ GÖRÜNÜM SÜRDÜ

Raporda temel mal grubu fiyatlarında özellikle Türk Lirası'ndaki değer kaybının gecikmeli etkileriyle yükselişin sürdüğü, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumsuz görünümün ağustos ayında devam

ederken, işlenmiş gıda alt grubundaki fiyat artışlarının genele yayılarak güçlendiği belirtildi.

Raporda "Üretici fiyatlarındaki artış eğilimi enerji grubunda daha belirgin olmak üzere sürmüş, son üç aylık dönemde tüketici fiyatları üzerinde üretici kaynaklı yukarı yönlü baskılar belirginleşmiştir" denildi.