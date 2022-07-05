Enflasyona en büyük katkı enerjiden

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Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayımladı.

Tüketici fiyatlarının haziranda yüzde 4.95 oranında arttığı ve yıllık enflasyon 5.12 puan yükselişle yüzde 78.62'ye çıktığı hatırlatılan raporda "Bu dönemde, tüketici yıllık enflasyonu temel mallar grubunda sınırlı bir miktar gerilerken diğer alt gruplarda yükselmiştir. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. Enerji enflasyonu Türk lirası cinsinden uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüme paralel olarak akaryakıt, doğal gaz ve elektrik kalemleri öncülüğünde önemli ölçüde yükselmiştir" değerlendirmesi yer aldı.

Rapora göre enerji fiyatları Haziran ayında yüzde 16.16, yıllık olarak ise yüzde 151.33 yükseldi. TL cinsi uluslararası ham petrol fiyatlarındaki gelişmeleri takiben akaryakıt fiyatları haziranda yüzde 21.88 oranında yükselirken akaryakıttaki yıllık artış yüzde 251.98'i buldu.

Mesken tarifelerinin düzenlenmesi neticesinde ise geçen ay doğal gaz fiyatları yüzde 25.11, elektrik fiyatları yüzde 15.01 oranlarında yükseliş sergiledi. Bu dönemde tüp gaz fiyatlarında artış yüzde 6.25 olurken, şebeke suyu fiyatları yüzde 3.39 oranında yükseldi.

ULAŞTIRMADA YÜZDE 81 YÜKSELİŞ

Rapora göre Hizmet fiyatları Haziran ayında yıllık enflasyonu yüzde 48.69 yükseldi ve yükseliş tüm alt gruplarda görüldü. Lokanta-otel fiyatlarında yıllık artış yüzde 79.55’u bulurken ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar yüzde 81.83 arttı.

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları haziran ayında yüzde 2,09 oranında artarken, grup yıllık enflasyonu 2.30 puan yükselerek yüzde 93.93 oldu. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 5.96 puan düşüşle yüzde 91.65’e gerilerken, işlenmiş gıdada 10.03 puan artışla yüzde 96.04 seviyesine yükseldi.