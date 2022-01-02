Emeklinin gözü enflasyon rakamlarında

Aralık ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yarın açıklanacak Aralık ayı enflasyonunun ardından alacakları zam oranını da öğrenmiş olacaklar. Bu nedenle 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon oranı kritik önem arz ediyor. Öte yandan Ocak ayında kontrat yenileyecek malikler ve kiracılar kira zammı oranını belirlemek için enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, Aralık ayı enflasyonu saat kaçta açıklanacak? TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonun açıklanma saati ve Aralık ayı enflasyon beklenti anketinde yer alan verileri haberimizde derledik. İşte detaylar....

ENFLASYON SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanıyor. Her ayın başında bir önceki ayın verileri de dahil edilerek güncel hesaplama yapılıyor. Resmi olarak bir saat ilan edilmemekle beraber yıllardır gelen teamüller doğrultusunda TÜİK enflasyon oranlarını saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşıyor. Dolayısıyla yarın da Aralık ayı enflasyon oranlarının saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

SON ZAMLAR DAHİL OLMADI

1 Ocak tarihi itibariyle enerjiye özellikle de elektriğe gelen zamlar Aralık ayı içerisinde uygulamaya alınmadığı için TÜİK'in enflasyon hesaplamasında da yer almadı.

ARALIK AYI ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyonunun tam olarak ne olacağı henüz bilinmiyor. Başta da belirttiğimiz gibi rakamlar TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak Anadolu Ajansı'nın her ay hazırladığı enflasyon beklenti anketi belli oldu.

İşte Anadolu Ajansı Aralık ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları:

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 8,54 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti.