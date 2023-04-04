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Enflasyon raporu yayım tarihi güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha önce 11 Mayıs olarak açıklanan yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 4 Mayıs 2023 olarak güncelledi

Giriş: 04.04.2023 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
Enflasyon raporu yayım tarihi güncellendi
AA

TCMB açıklamasında, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde yapılan değişiklikle Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihinin 4 Mayıs 2023 olarak güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim'' adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde daha önce yılın 2. Enflasyon Raporu'nun 11 Mayıs 2023'te yayımlanacağı açıklanmıştı.

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