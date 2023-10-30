Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim ayı enflasyon beklenti anketi yayımlandı!
Ekim ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon oranları her ayın ilk haftası TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi belli oldu. İşte TÜİK ile 2023 Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...
Giriş: 30.10.2023 - 21:52 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:52
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