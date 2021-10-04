Enflasyon oranı, 2021 Eylül ayı için merak ediliyor. Enflasyon oranı ile ilgili aramalar iyice arttı. Peki 2021 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı enflasyon oranları 4 Ekim’de saat 10.00’da açıklanacak. Merkez Bankası tarafından yapılan sürpriz faiz indirimi hamlesi sonrasında daha da kritik bir hale gelen enflasyon oranı aynı zamanda dolar kuru, altın fiyatları ve kira artış oranı için yön belirleyici olarak kullanılacak. Enflasyon oranları aynı zamanda kiracılar ve ev sahipleri tarafından kira artış oranı açısından da bekleniyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Ekonomistlerin Eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %1,24 artış olacağı yönünde gerçekleşti. Foreks’in 17 banka/kurum ekonomisti ile düzenlediği ankete göre, TÜFE’de Eylül ayı ortalama tahmin %1,34 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin %19,55, ortalama %19,68 olarak gerçekleşti.