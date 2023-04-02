12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2023 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,95 ihtimalle yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 33,52 ihtimalle yüzde 35 - 39,99 aralığında, yüzde 16,44 ihtimalle ise yüzde 40,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 18,42’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 34,99 aralığında, yüzde 31,58’inin beklentilerinin yüzde 35,00 - 39,99 aralığında olduğu gözlendi.