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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2022 Mart ayı enflasyon verileri nasıl olacak?

2022 Mart ayı enflasyon rakamları ile ilgili beklenen açıklama için artık heyecan dorukta. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı merakla beklediği konu ile ilgili en çok; Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açılacak ve enflasyon verileri nasıl olacak sorularının cevaplarını araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

26.03.2022 - 10:30 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Mart ayı enflasyon rakamları için geri sayım başlamış durumda. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın şimdiden heyecanla beklediği 2022 Mart ayı beklentisi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve bu ay enflasyon oranı beklentisi nedir?

  • MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mart ayı enflasyon oranı 4 Nisan Pazartesi günü açıklanacak. Bilindiği üzere enflasyon rakamları her ayın 3'ünde yayınlanıyor ancak bu ay ayın 3'ü Pazar gününe denk geldiği için rakamlar Pazartesi duyurulacak...

  • 4 Nisan Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak mart ayına ait enflasyon yakından izlenecek. Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti.

  • Şubat ayında ise enflasyon 54,44, kira artış zammı ise 25,98 olmuştu. 

  • Mart ayı için görüşler, enflasyon beklentisinin bir oran yükselerek hemen hemen aynı grafikte seyredeceği yönünde. Ancak sürprizler de olabilir. 

     

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