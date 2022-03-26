Mart ayı enflasyon rakamları için geri sayım başlamış durumda. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın şimdiden heyecanla beklediği 2022 Mart ayı beklentisi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve bu ay enflasyon oranı beklentisi nedir?