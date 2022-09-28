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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyon verileri nasıl olacak?

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı enflasyon verileri

Ekim ayına kısa bir süre kala enflasyon rakamları da bir kez daha gündem oldu. Söz konusu rakamlar ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar; enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve veriler nasıl olacak aramaları yapıyor. İşte, 2022 Eylül ayı enflasyon oranına dair bilgiler...

28.09.2022 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 Eylül ayı enflasyon rakamları ile ilgili beklenen açıklama için artık heyecan dorukta. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı merakla beklediği konu ile ilgili en çok; Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açılacak ve enflasyon verileri nasıl olacak sorularının cevaplarını araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

  • EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim Pazartesi günü saat 14:00'de açıklanacak.

  • AĞUSTOS AYI ENLASYON RAKAMLARI NASIL OLMUŞTU?

    Enflasyon Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,46 artarken yıllık bazda yüzde 80,21 oldu.

  • Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.

  • TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.

    Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı. 

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