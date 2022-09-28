2022 Eylül ayı enflasyon rakamları ile ilgili beklenen açıklama için artık heyecan dorukta. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı merakla beklediği konu ile ilgili en çok; Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açılacak ve enflasyon verileri nasıl olacak sorularının cevaplarını araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...