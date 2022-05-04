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Enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon beklentisi

Enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK 2022 Nisan ayı enflasyon beklentisi

Enflasyon rakamları için geri sayım başlamış durumda. Her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı henüz açıklanmaması nedeniyle Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükselttiklerini bildirdi. Vatandaşlar Nisan ayı enflasyon beklentisi tahminlerini araştırıyorlar. İşte 2022 Nisan ayı TÜİK enflasyon oranları hakkında merak edilenler...

04.05.2022 - 19:43 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Türkiye'nin gündeminde TÜİK tarafından açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verileri yer alıyor. Vatandaşlar enflasyon rakamları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Nisan ayı enflasyon oranı beklentisi tahminleri ve enflasyonun açıklanacağı tarih...

  • TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mart ayı enflasyon oranı 5 Mayıs Salı günü açıklanacak. Bilindiği üzere enflasyon rakamları her ayın 3'ünde yayınlanıyor ancak Ramazan Bayramı nedeniyle enflasyon rakamları 5 Mayıs Perşembe günü saat 10:00'da yayınlanacak.

  • NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 

    Bloomberg HT'nin haberine göre; Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre, piyasa katılımcıları Nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 68,3 seviyesine yükselmesini bekliyor. 

    Nisan ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 4, en yüksek beklenti ise yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti.

    Mart ayı anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 20 kurumun beklentisi medyanda yüzde 45’ten Nisan’da yüzde 55 seviyesine yükseldi.

  • TCMB BAŞKANI KAVCIOĞLUNDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası duruşunun sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda belirleneceği bir görünüm altında, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla enflasyonun kademeli olarak azalacağını ve hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini ifade etti.

    Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerindeki dağılımın açıldığını dile getiren Kavcıoğlu, dolayısıyla enflasyonun tahmin edilebileceği aralığın genişlediğini, bu durumun tahmin patikasına da yansıtıldığını söyledi.

    Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerini de paylaşarak, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 42,8, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19,6 puanlık güncellemeyle yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükselttik." dedi.

  • MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI 

    Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını nisan ayında açıkladı. Mart ayında enflasyon yüzde 61.14 oldu.

    TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

    Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu.

    Mart 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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