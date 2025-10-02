Habertürk
        Haberler Bilgi Spor ENFLASYON RAKAMLARI 2025 TÜİK | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, enflasyon beklentisi nedir?

        Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Konut kira artış oranı, emekli ve memur zammının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftasında açıklanıyor. Peki, "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2025 eylül enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 23:40 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:59
        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ile Eylül ayı enflasyon oranı beklentisini paylaşmasının ardından, gözler enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Hatırlanacağı gibi Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 olmuştu. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Eylül ayı enflasyon oranları 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

        • 3

          2025 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

          2025 Ağustos ayı enflasyon, aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.

        • 4

          EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLADI

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.

        • 5

          TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

