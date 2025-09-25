Habertürk
        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl?

        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl?

        Eylül ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, hem ev sahibi hem de kiracıların gündeminde. Konutta kira ve markette ürün fiyatlarını etkileyen enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin beklentisi de açıklandı. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK Eylül ayı enflasyon beklentisi nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 11:27 Güncelleme: 25.09.2025 - 11:27
        • 1

          Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Hem ev sahibi hem de kiracıları ilgilendiren enflasyon rakamları için geri sayım devam ediyor. Enflasyon oranının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar

        • 2

          EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Eylül ayı enflasyon oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak

          YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,84 iken, bu anket döneminde yüzde 22,25 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,92 iken, bu anket döneminde yüzde 16,78 olarak gerçekleşmiştir.

        • 3

          EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ PAYLAŞILDI

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

          Buna göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

