Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2024 TÜİK enflasyon oranı beklentisi nasıl?
Aralık enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi emekli ve memur maaşı büyük oranda 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Her ay olduğu gibi bu ayda enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Peki, 2024 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte TÜİK ile 2024 aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
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ARALIK 2024 ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2024 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.
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ENFLASYON 2024 ARALIK BEKLENTİSİ NEDİR?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,72'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,20'den yüzde 27,07'ye gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye çıktı.