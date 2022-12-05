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ENFLASYON ORANI 2022 Kasım ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2022 Kasım ayı enflasyon oranı ve 5 aylık enflasyon artışı

Enflasyon oranı 2022 Kasım ayı verileri TÜİK tarafından açıklanıyor

Kasım ayı enflasyon oranı 2022 yıl sonu öncesi son aylık oran olarak TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Asgari ücret enflasyon hesaplaması, memur ve emekli zammı hesaplamaları ile kira artış oranı için kritik öneme sahip olan 2022 Kasım ayı enflasyon oranı açıklanma saati öncesi geri sayım sürüyor. İşte TÜİK enflasyon oranı açıklama saati...

Giriş: 05.12.2022 - 07:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Enflasyon oranı 2022 Kasım ayı verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Ancak enflasyon oranları henüz açıklanmasada Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı. İşte Kasım ayı enflasyon oranlarıyla ilgili detaylar ve Merkez Bankası enflasyon tahminleri...

  • KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duyuruyor. Bu nedenle kasım ayı enflasyonunun 5 Aralık 2022 Pazartesi yani bugün saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

    Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.

  • KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    Yıllık Enflasyon Beklentileri 

    Merkez Bankası anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu

    anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,

    bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

  • 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

    2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,24 olasılıkla yüzde 27,00–33,99 aralığında, yüzde 58,49 olasılıkla yüzde 34,00–40,99 aralığında, yüzde 18,31 olasılıkla ise yüzde 41,00–47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,89’unun beklentilerinin yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 61,11’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 40,99 aralığında, yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

  • 24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

    2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin

    ortalama olarak yüzde 28,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 18,99 aralığında, yüzde 38,30 olasılıkla yüzde 19,00 – 22,99 aralığında, yüzde 15,76 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,58‘inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 45,16‘sının beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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