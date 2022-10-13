ENFLASYON NEDİR?

Genel tanım itibariyle enflasyon, fiyatların sürekli ve hissedilir bir düzeyde artışını ifade eder. Bu durum, paranın satın alma gücünün kaybolmasına neden olur.

Enflasyon ve zam birbirine çok benzeyen iki kavramdır ancak birbirinden farklı durumları temsil eder.