Enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun cevabı TÜİK tarafından açıklanan veriler ile belli olucak. Kasım ayı enflasyon rakamları milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde. Tüketici fiyat endeksi kasım ayında yıllık yüzde kaç olucak? İşte haberin detayları...

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık 2021 tarihinde saat 00.00'da açıklanacak.

ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM

En son ekim ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı.