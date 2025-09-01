Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?

        Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak?

        TÜİK'in açıklayacağı Ağustos ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı. İşte, enflasyon oranının açıklanacağı tarih

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 13:36 Güncelleme: 01.09.2025 - 13:36
        • 1

          Ağustos ayına ait enflasyon oranı TÜİK tarafından duyurulacak. Ağustos ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile netlik kazandı. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        • 2

          ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ağustos ayı enflasyon oranı 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.

          2025 TEMMUZ ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

          2025 Temmuz ayı enflasyon rakamları, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre enflasyon, Temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.

        • 3

          AA FİNANS ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.

          Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.

