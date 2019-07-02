02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 Haziran ayı enflasyon rakamları, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyeceği için oldukça önemli. Haziran ayı enflasyon beklenti anketlerinin sonuçları da açıklandı. Enflasyon oranı ne kadar olacak? Haziran enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte 2019 Haziran ayı enflasyon oranına dair tüm detaylar...
2019 HAZİRAN ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Emekli maaşlarına yapılacak 2019'un ikinci zammı Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranı ise 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
HAZİRAN AYI "ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ" NE KADAR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE),yüzde 0,08 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,24, en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu.
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,08) göre, bir önceki ay yüzde 18,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.
Enflasyon mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,95 artış göstermişti.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında tüketici fiyatları beklentilerin altında, aylık 0.95 artarken, yıllık bazda yüzde 18.71 oldu. Aylık en yüksek artış yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda, aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.58 ile ev eşyasında yaşandı. Gıda fiyatları mayısta yıllık yüzde 28.44 arttı, nisan ayındaki artış yüzde 31.86'ydı.
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