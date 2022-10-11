Enflasyon milyarderleri de etkiledi

Hayattaki daha güzel şeyler de diğer her şey gibi, geçen yıldan daha pahalı hale geldi. Forbes’ın yaptığı araştırmaya göre, bir milyarderin yaşam tarzının maliyetini ölçen bir tür barometre olan yıllık Zenginlerin Yaşam Maliyeti Endeksi (CLEWI) 1982’den beri lüks mallar ve hizmetleri hesaplıyor. Bu yıl CLEWI yüzde 7 arttı. Bu da son on yıllarda ortalama yüzde 5’lik kazancın üzerinde olduğunu gösteriyor. Ancak daha geniş ekonomiyi ölçmek için Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki yüzde 8,3’lük kazançtan daha az.