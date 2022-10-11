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Enflasyon milyarderleri de etkiledi

Enflasyon yüzde 7 ile milyarderleri de etkiledi

Forbes'ın haberine göre, bu yılki ultra lüks ürünlerin fiyatları, işgücü kıtlığı, artan hammadde maliyetleri ve artan talep nedeniyle yükseldi. Yani bir İsviçre saati bu yıl size yüzde 11 daha fazla çalıştıracak. Bir çift Gucci mokasen yüzde 13 değer kazandı. Geçen yıl 3,25 milyon dolara mal olacak bir olimpik havuz yaklaşık yüzde 40 artarak, 4,5 milyon dolara ulaştı. Forbes tüm dünyada hissedilen enflasyonun, üst düzey zenginlerin hayatına nasıl dokunduğunu anlattı...

11.10.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hayattaki daha güzel şeyler de diğer her şey gibi, geçen yıldan daha pahalı hale geldi. Forbes’ın yaptığı araştırmaya göre, bir milyarderin yaşam tarzının maliyetini ölçen bir tür barometre olan yıllık Zenginlerin Yaşam Maliyeti Endeksi (CLEWI) 1982’den beri lüks mallar ve hizmetleri hesaplıyor. Bu yıl CLEWI yüzde 7 arttı. Bu da son on yıllarda ortalama yüzde 5’lik kazancın üzerinde olduğunu gösteriyor. Ancak daha geniş ekonomiyi ölçmek için Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki yüzde 8,3’lük kazançtan daha az.

  • CLEWI’nin artışı dolar gücüyle yumuşadı. Bu artış olmasaydı, lüks mallar TÜFE ile uyumlu artışlarla karşı karşıya kalacaktı. Bu yılki ultra lüks ürünlerin fiyatları, işgücü kıtlığı, artan hammadde maliyetleri ve artan talep nedeniyle yükseldi. Yani bir İsviçre saati bu yıl size %11 daha fazla çalıştıracak. Bir çift Gucci mokasen yüzde 13 değer kazandı. Geçen yıl 3,25 milyon dolara mal olacak bir olimpik havuz yaklaşık yüzde 40 artarak, 4,5 milyon dolara ulaştı.

  • Fakat hepsi kötü haber değil. Güçlü dolar, birkaç ürünün fiyatlarını da aşağı çekti. İngiliz ayakkabı üreticisi John Lobb’un ürettiği sağlam bir ayakkabı %13 daha ucuz. İngiltere’de inşa edilen Oyster 595 yelkenli yat, 2021’e göre yüzde 15 düşüşle, size 2,9 milyon dolar geri kazandıracak.

     

     

  • TÜFE’den farklı olarak, CLEWI endeksi 1982’den beri her yıl yükseldi. Dolayısıyla para birimindeki artışa rağmen zengin olmak hiç bu kadar pahalı olmamıştı. 4 trilyon dolar değerindeki Amerika’nın milyarderleri, alışkın oldukları havyar, özel jetler ve safkan atlar için ödeme yapmakta sorun yaşamamalı…

  • Eğlence ve oyuncaklar: yüzde 3.9 artış

    ·        Puro 942.50 dolar | yüzde 7.4 

    25 Davidoff Dominik Aniversario Double 'R', New York

    ·         Opera 5.760 dolar | yüzde 0

    Cumartesi gecesi performansı için iki bilet, Centre Parterre Premium koltukları, Metropolitan Opera, New York

    ·         Piyano 198.400 dolar | yüzde 6.0 artış

    Ebonized Model D büyük konser, Steinway & Sons, New York

    ·         Motor yat 52.000.000 dolar | YENİ

    Amels 60, Hollanda

    ·         YELKENLİ YAT 2.900.000 dolar | yüzde 14.7 düşüş

    Oyster  595, Birleşik Krallık

    ·         Spor tüfekleri 290,657,65 dolar | yüzde 13,7 düşüş

    Maç çifti James Purdey & Sons 12 delikli yan yana, Griffin & Howe, New Jersey

    ·         Safkan at 511.250 dolar | yüzde 21.3

    Bir yaşındaki için ortalama fiyat, Keeneland Eylül indirimi, Kentucky

    ·         Tren seti oyuncağı 250,00 dolar | yüzde 25

    Thomas and Friends Lionel Christmas Bluetooth'lu set, Kuzey Karolina

    ·         Dergi 20,00 dolar | yüzde 0

    Forbes, bir yıllık abonelik, New York

    ·         Puro 942.50 dolar | yüzde 7.4

    25 Davidoff Dominik Aniversario Double 'R', New York

    ·         Opera 5.760 dolar | yüzde 0

    Cumartesi gecesi performansı için iki bilet, Centre Parterre Premium koltukları, Metropolitan Opera, New York

    ·         Piyano 198.400 dolar | yüzde 6.0 artış

    Ebonized Model D büyük konser, Steinway & Sons, New York

    ·         Motor yat 52.000.000 dolar | YENİ

    Amels 60, Hollanda

    ·         YELKENLİ YAT 2.900.000 dolar | yüzde 14.7 düşüş

    Oyster  595, Birleşik Krallık 

    ·         Spor tüfekleri 290,657,65 dolar | yüzde 13,7 düşüş

    Maç çifti James Purdey & Sons 12 delikli yan yana, Griffin & Howe, New Jersey

    ·         Safkan at 511.250 dolar | yüzde 21.3

    Bir yaşındaki için ortalama fiyat, Keeneland Eylül indirimi, Kentucky

    ·         Tren seti oyuncağı 250,00 dolar | yüzde 25

    Thomas and Friends Lionel Christmas Bluetooth'lu set, Kuzey Karolina

    ·         Dergi 20,00 dolar | yüzde 0

    Forbes, bir yıllık abonelik, New York

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