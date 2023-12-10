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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Enflasyon farkı ile memur zammında son durum: Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL'ye çıkacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyonu ile 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Bilindiği gibi memur ve memur emekli zamları belirlenirken toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı baz alınıyor. İşte 2024 Ocak en düşük memur zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 23:14 Güncelleme: 10.12.2023 - 23:14
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        • 1

          Memur ve memur emeklisi zam oranında son durum milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündeminde yer almayı sürdürüyor Hatırlanacağı gibi en düşük memur maaşı temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam ile 22 bin 17 TL'ye yükseltilmişti. 5 aylık enflasyon farkının netleşmesi sonrasında gözler "2024 Ocak zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2024 memur maaş zammı...

        • 2

          MEMUR ZAMMINA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

        • 3

          MEMURLARIN ENFLASYON FARKI

          Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayındaki toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Temmuz ayından sonraki dönemde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, beş aylık dönemde memur maaşları için yüzde 27.58 oranında enflasyon farkı doğdu.

          Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi.

          Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisindeki yükseliş kasım ayında bir miktar geriledi. Piyasa katılımcılarının ekim ayı anketinde yüzde 68.01 olan yıl sonu enflasyon beklentisi kasım ayı anketinde yüzde 67.23’e geriledi.

        • 4

          OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

          Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.

          Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak.

        • 5

          MEMURA YÜZDE 49.45 ZAM!

          Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.

          Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 67.23 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 39.63, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 51.48 oranında zam yapılacak.

          Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.

        • 6

          MEMURLARIN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

          Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, dört aylık dönemde memur maaşları için yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı doğdu.

          Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Önceki raporda yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program’a (OVP) paralel olarak yüzde 65’e çıkartıldı.

          Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.22’den yüzde 68.01’e çıktı.

          Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 3.15 düzeyinde kalması gerekiyor.

        • 7

          BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA: 33 BİN LİRA SEVİYELERİNE ÇIKACAKTIR!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

        • 8

          Memur maaşları ne olacak?

          Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
          Hizmetli 15/1 20.377 29.899
          Memur 12/1 21.278 31.221
          Memur 9/1 21.310 31.269
          Teknisyen 9/1 21.916 32.157
          Öğretmen 8/1 23.378 34.303
          İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899
          Şef 4/1 22.758 33.393
          Polis 8/1 28.620 41.994
          Hemşire 8/1 25.088 36.811
          Müdür 4/1 27.326 40.096
          Mühendis 8/1 28.578 41.932
          İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452
          Daire Başkanı 47.469 69.651
          Genel Müdür 61.619 90.413
          (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306

          *Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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