Enflasyon farkı ile emekli memur zammı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca emekli memur insan enflasyon ile birlikte yapılan yüzde 5'lik zam farkını hesaplarına yatacağı günü bekliyor. Peki, bu yapılan zam ile birlikte emekli maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...

MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşmeye göre 2019'un ocak-haziran döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aradaki fark da maaşlara zam olarak yansıtılacak.

TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre 2019'un ocak-temmuz dönemi enflasyonu yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

Böylece yüzde 1.01'lik enflasyon farkı da oluşmuş oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 1.01'lik enflasyon farkı da eklendiğinde; temmuz ayında görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak.

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme gününde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller ise zamlı maaşlarını 16 Temmuz'da alacak. Yaşlılık ve engelli maaşı ise ayın 5'i ila 9'u arası hesaplara yatırıldı..

Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor.



ENFLASYON FARKI EMEKLİ MEMUR ZAMLARI

TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında yüzde 1,69, Mayıs ayında yüzde 0,95, Haziran ayında da yüzde 0,03 arttı. 6 aylık toplam enflasyon yüzde 5,01 oldu. 6 aylık enflasyon, maaş zam oranını geçtiği için %1,01 oranında enflasyon zammı oluştu.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak.