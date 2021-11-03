Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon oranı, 2021 Ekim ayı için merak ediliyor. Enflasyon oranı ile ilgili aramalar iyice arttı. İşte 2021 Ekim ayı enflasyon oranına ilişkin bilgiler...

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım yani bugün saat 10.00’da açıklanacak. Beklenen veriler açıklanmadan güncel anket sonuçları belli oldu. İşte Ekim ayı enflasyon tahminleri...

ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ?



AA Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.