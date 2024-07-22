Enflasyon beklentisinde düşüş

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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 43.52 olan yıl sonu ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 42.95'e düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31.79'dan'den yüzde 30.02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20.33'ten yüzde 19.32'ye indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37.75'ten 37.37'ye düşerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41.41'den 41.52'ye çıktı.

REKLAM Bir önceki anket döneminde 29 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 27.6 milyar dolara indi. Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3.3'ten yüzde 3.4'e yükselirken, gelecek yıl için de yüzde 3.7'den yüzde 3.6'ya çekildi.