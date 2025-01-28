Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.047,08 %0,49
        DOLAR 35,7657 %0,06
        EURO 37,3820 %-0,39
        GRAM ALTIN 3.152,89 %0,06
        FAİZ 38,27 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 34,59 %-0,31
        BITCOIN 102.500,00 %1,14
        GBP/TRY 44,5552 %-0,35
        EUR/USD 1,0443 %-0,47
        BRENT 77,53 %0,58
        ÇEYREK ALTIN 5.154,97 %0,06
        Haberler Ekonomi Para Enflasyon beklentilerinde düşüş - Para Haberleri

        Enflasyon beklentilerinde düşüş

        Ocakta, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 25,4'e, reel sektör için yüzde 43,8'e ve hanehalkı için yüzde 58,8'e indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:36 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enflasyon beklentilerinde düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

        TCMB, Ocak 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

        Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

        HANEHALKINDA 4.3 PUANLIK GERİLEME

        Buna göre, ocakta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4, reel sektör için 3,8 puan düşerek yüzde 43,8 ve hanehalkı için 4,3 puan gerileyerek yüzde 58,8 seviyesine indi.

        Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 4,5 puan artarak, yüzde 30,8 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa