TCMB Ekim enflasyon beklenti anketi yayımlandı! Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Emekli ve memur maaş zammında gözler ekim ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her zaman olduğu gibi ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını kasım ayının ilk haftasında açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi 68 katılımcıyla sonuçlandı. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2025 ekim enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...
Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Buna göre, yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Hatırlanacağı gibi eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 33.29, aylık olarak ise yüzde 3.23 olarak açıklanmıştı. Peki, "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, enflasyon beklentisi nedir?" İşte detaylar...
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
TCMB'NİN EKİM AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,34'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,25'ten 23,26'ya, 24 ay sonrası için de yüzde 16,78'den 17,36'ya yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,8544'ten 43,5632'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 48,9583'ten 49,7515'e yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 20,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,8 milyar dolara, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,4 milyar dolara geriledi.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,07 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 50,32 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 19,54 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,87’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 60,32’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,46’sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,52 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 39,74 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 18,04 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler(3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 43,86‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 21,05‘inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
2025 EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ
TÜİK eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre eylülde enflasyon yıllık yüzde 33.29, aylık olarak ise yüzde 3.23 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 38.36 olarak hesaplandı.
