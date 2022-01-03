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Son dakika: Aralık enflasyonu açıklandı! TÜFE yıl sonu enflasyon oranları

Son dakika: Aralık enflasyonu AÇIKLANDI! Memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu!

Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı! Son dakika: Memur ve emekli maaş zammı oranı da TÜİK tarafından yıl sonu enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, Aralık ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte Türkiye İstatistik Kurumu tarafından saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılan Aralık enflasyon verileri...

03.01.2022 - 07:55 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Tüketici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 arttı.

     

     

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklandı. Buna göre, TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

     

  • Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

     

  • Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.

     

  • Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,13 ile eğitim, yüzde 3,55 ile sağlık ve yüzde 3,65 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,49 ile ulaştırma, yüzde 16,54 ile ev eşyası, yüzde 15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

     

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