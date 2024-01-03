Gözler Aralık ayı enflasyonu için Türkiye İstatistik Kurumu'na döndü. Her an açıklanması beklenen Aralık ayı enflasyonu ile birçok yasal ödeme miktarı da belirlenecek. Belirlenen enflasyon verileri ile memur, emekli ve kira zammı oranları da kesinleşecek. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak? Aralık ayı enflasyonu ne kadar olacak ve tahminler ne yönde? İşte, detaylar...