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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ENFLASYON AÇIKLANIYOR! TÜİK Aralık enflasyon rakamlarını (oranlarını) ne zaman açıklayacak? TÜİK Aralık enflasyonu tahminleri - Merak Edilenler Haberleri

        Aralık ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'te! Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?

        Aralık ayı enflasyon oranı için TÜİK'in açıklaması bekleniyor. Asgari ücret zammından sonra memur, emekli ve kira artış zammı için bekleme sürüyor. TÜİK'in Aralık ayı ve 2023 yılı enflasyon oranını ilan etmesiyle yılın son zamları da belirlenecek. AA tarafından 10 ekonomist ile yapılan Aralık ayı enflasyon tahminleri yüzde 3,19 oldu. Peki, TÜİK enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? 2023 Aralık enflasyonuna dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 08:38 Güncelleme: 03.01.2024 - 08:38
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        • 1

          Gözler Aralık ayı enflasyonu için Türkiye İstatistik Kurumu'na döndü. Her an açıklanması beklenen Aralık ayı enflasyonu ile birçok yasal ödeme miktarı da belirlenecek. Belirlenen enflasyon verileri ile memur, emekli ve kira zammı oranları da kesinleşecek. Peki, TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak? Aralık ayı enflasyonu ne kadar olacak ve tahminler ne yönde? İşte, detaylar...

        • 2

          ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü yani bugün açıklayacak.

        • 3

          ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ ORTALAMA YÜZDE 3.19

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

        • 4

          Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

          Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de Aralık'ta yüzde 42,39 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi Kasım'da yüzde 3,28 artış göstermişti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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