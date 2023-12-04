ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak 3. günün hafta sonuna denk gelmesi halindi takip eden ilk pazartesi günü TÜİK tarafından bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanır. Bu ay yani Aralık ayının 3. günü Pazar gününe denk geldiği için veriler takip eden ilk Pazartesi yani bugün saat 10.00'da açıklnacak.