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        Haberler Bilgi Ekonomi ENFLASYON AÇIKLANDI! TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı! 2024 Kasım enflasyon verileri ne oldu, azaldı mı arttı mı?

        TÜİK Kasım enflasyon rakamlarını açıkladı! Kasım ayında enflasyon arttı mı geriledi mi?

        TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, TÜİK 2024 Kasım enflasyon rakamları ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Kasım ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 10:26 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:26
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        • 1

          TÜİK, 2024 Kasım enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, TÜİK Kasım enflasyon rakamları ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Kasım ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

          TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

          Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26.24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92.49 ile eğitim olarak hesaplandı.

        • 3

          MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ NEYDİ?

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

        • 4

          AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?

          AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

          Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

        • 5

          2024 EKİM ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

          Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88 arttı.

          TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

          Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,66 ile eğitim oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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