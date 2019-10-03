Ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun düşürülmesine yönelik uygulamalar meyvelerini verdi. Enflasyon, 26 ay sonra yeniden tek haneyi görürken Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 9,26 seviyesinde gerçekleşerek, tek haneye geldi.

Ocak 2017'de yüzde 9,22, Temmuz 2017'de yüzde 9,79 olarak gerçekleşen enflasyon, çift haneli dalgalı bir seyir izleyen fiyat artışları geçen yıl spekülatif kur atakları nedeniyle ağustosta yüzde 17,9, eylülde yüzde 24,52, ekimde de yüzde 25,24 seviyelerine tırmandı.

Geçen yıl enflasyonla mücadele için en önemli adım ekonomi paydaşlarının ve vatandaşların destek verdiği "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen programa, Ticaret Bakanlığı denetimlerle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOBİ'lere finansman destekleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kuruluşların ürünlerinde yapılan indirimlerle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "kısa çalışma ödeneği" düzenlemesiyle, Merkez Bankası, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği de özellikle döviz piyasası ve faiz oranlarına yönelik aldıkları tedbirlerle destek verdi. Sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği programa, vatandaşlar da haksız fiyat artışlarını bildirerek katkı sundu.

ENFLASYONDA HEDEF DÜŞÜK TEK HANEDE KALICILIK

Sene başından bu yana gerileme trendini sürdüren yıllık enflasyon, özellikle yaz aylarının da mevsimsel etkisiyle düşüş ivmesini artırdı.

Hükümetin ekonomideki en büyük mücadele alanı olan enflasyonun azaltılmasına ve yüzde 5'in altına indirilmesine yönelik tedbir ve uygulamalar olumlu sonuçları da beraberinde getirdi.

En son yüzde 9,79 ile Temmuz 2017'de tek hane olan yıllık enflasyon, 26 ay sonra yeniden yüzde 9,26 ile tek haneyi gördü. Enflasyon, Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Son açıklanan 2020-2021 Yeni Ekonomi Programı'nda da enflasyon en önemli mücadele alanlarının başında geldi.

Para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirerek, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi programın temel hedefleri arasında yer alırken, enflasyonun 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olması öngörülüyor.