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        Haberler Spor Futbol İngiltere Enes Ünal, Premier Lig'deki ilk golünü attı - Futbol Haberleri

        Enes Ünal, Premier Lig'deki ilk golünü attı

        Premier Lig ekiplerinden AFC Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, Sheffield United ile oynadıkları maçın 90+1'inci dakikasında ligdeki ilk golünü attı. Müsabaka 2-2 sona ererken 26 yaşındaki oyuncu, Bournemouth'un 2'nci golünü kaydederken takımına 1 puan kazandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:13 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:13
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        İngiltere Premier Lig'de milli futbolcu Enes Ünal'ın uzatma dakikalarında gol attığı maçta Bournemouth, Sheffield United ile 2-2 berabere kaldı.

        Vitality Stadı'nda oynanan 28. hafta mücadelesinde Bournemouth, Sheffield United'ı ağırladı.

        Konuk takım, 27. dakikada Gustavo Hamer ve 64. dakikada Jack Robinson'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

        Bournemouth, rakibine 74. dakikada Dango Ouattara, 90+1. dakikada Enes Ünal'ın kaydettiği gollerle cevap verdi ve 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekipte Dominic Solanke, 14. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

        Devre arasında Getafe'den satın alma opsiyonuyla Bournemouth'a kiralanan Enes, 62. dakikada oyuna girdi ve ilk golünü kaydetti.

        Bu sonuçla 13. sıradaki Bournemouth 32, düşme hattında bulunan Sheffield United 14 puana yükseldi.

        Ligde aynı saatte başlayan diğer maçlarda Crystal Palace ile Luton Town 1-1 berabere kaldı, Wolverhampton ise Fulham'ı 2-1 yendi.

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