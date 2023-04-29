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Enes Ünal'lı Getafe'nin yeni teknik direktörü Jose Bordalas oldu

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'de, Quique Sanchez Flores'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Bordalas getirildi.

Giriş: 29.04.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
Enes Ünal'lı Getafe'nin yeni teknik direktörü Jose Bordalas oldu
AA

İspanya La Liga takımlarından Getafe'de, Quique Sanchez Flores'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Bordalas'ın getirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Getafe'de 2016-2021 sezonları arasında görev yapan Bordalas, tekrardan göreve getirildi. Bordalas'la bu sezon kalan 7 maç için sözleşme imzalandığı açıklandı.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği ve ligde kalma mücadelesi veren Getafe'de alınan kötü sonuçlardan dolayı 18 aydır takımın başında bulunan Quique Sanchez Flores'in görevine son verilmişti.

Getafe, ligin 32. haftasında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Espanyol ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

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