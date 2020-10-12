Rusya karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Türkiye A Milli Futbol takımı bugün Sırbistan'ı ağırlayacak. Milli takımın beraberlikle biten karşılaşmasının dikkat çeken isimlerinden biri de Enes Ünal oldu. A Millilerin genç yıldızı Enes Ünal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Enes Ünal hangi takımda oynuyor? Enes Ünal 'ın eşi kim?
ENES ÜNAL KİMDİR? ENES ÜNAL'IN HAYATI VE KARİYERİ
Enes Ünal 10 Mayıs 1997 Osmangazi, Bursa doğumlu Santrfor mevkiinde oynayan Türk millî futbolcu. Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı. Ardından Bursaspor tarafından transfer edildi.2009-10 ve 2010-11 sezonlarında U-14 takımında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011-12 sezonu ile birlikte Bursaspor'un U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 dışında U-18 de de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.
Enes'i Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Santos gibi kulüpler kadrosuna dahil etmek istedi.
25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan Bursaspor - Galatasaray maçında Süper Lig kariyerinin ilk golüne imza atarak, Türk futbol tarihinde Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu unvanını kazandı.26 Haziran 2015 tarihinde Bursaspor resmi internet sitesinden Enes Ünal'ın Manchester City'e transfer olduğu açıklandı. Manchester City, 31 Temmuz 2015 tarihinde Enes Ünal'ı 2 yıllığına Pro League takımlarından Genk'e kiraladığını açıkladı.Kiralık sözleşmesinin Genk tarafından feshedilmesinin ardından Enes, 1 Şubat 2016 tarihinde Manchester City tarafından Hollanda'daki 2. seviye futbol ligi olan Eerste Divisie takımı NAC Breda'ya sezon sonuna kadar kiralandı.31 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol kulübü Villarreal'e 14 milyon avro karşılığında transfer oldu.
ENES ÜNAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
2020 yazında 9 milyon avro bedelle Getafe'ye transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.La Liga takımlarından Getafe'de forma giyiyor.
ENES ÜNAL'IN EŞİ KİM?
Enes Ünal 2019 yılında kendisi gibi futbolcu olan eşi Lisa Smellers ile dünya evine girmiştir.
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