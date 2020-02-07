07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
8 sezondur Avrupa takımlarında forma giyen, özellikle Hollanda'da gösterdiği performansla ön plana çıkan Enes Ünal, 2 sezondur top koşturduğu Real Valladolid'de de kendini kanıtlamaya başladı. Bu sezon attığı 6 golle takımının en golcü ismi olan Enes Ünal, Türkiye'nin EURO 2020 finallerine doğrudan gitme hakkı kazandığı grup maçlarında da milli takıma attığı 2 golle destek oldu. Milli futbolcu Enes Ünal, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"
Avrupa'da forma giydiği dönemde çok fazla takım değiştirmek zorunda kaldığını belirten Enes Ünal, "5 yıldır Avrupa'da oynuyorum. Bu süreçte sürekli takım değiştirmek zorunda kaldım ve artık formasını giydiğim takımda bir yıldan fazla kalmak istiyordum. Real Valladolid'de bunu tersine çevirdiğim için çok mutluyum. Burada ikinci yılım ve kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
"EURO 2020'DE YER ALMAK İSTİYORUM"
Yurt dışında forma giymenin kendisini mental olarak güçlü kıldığını vurgulayan Enes Ünal, EURO 2020'de de yer almak istediğini söyledi. Ünal, "Daha önce Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giymiş kişiler, kesinlikle bu tecrübeyi yaşamam gerektiğini söylüyor. Ben de milli takım kadrosunda olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
"ANTRENMAN SAHASINDA BÜYÜDÜM"
Babasının da futbolcu olması sebebiyle antrenman sahalarında büyüdüğünü söyleyen Enes Ünal, "Babam da futbolcu olduğu için zaten antrenman sahasında büyüdüm. Sürekli yer değiştirirdik, ona da alışığım. Evde de hep 7-8 tane futbol topu olurdu. Zaten böyle bir ortamda büyüyünce de futbol hayatınız oluyor. Futbol nedeniyle çok iyi para kazanıyorum, bu nedenle bu benim mesleğim. Bu yüzden elimden gelenin en iyisi yapmak ve daha iyi olmak için zorunluluk hissediyorum" şeklinde konuştu.
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