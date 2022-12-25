HABERTURK.COM

Atletico Madrid, Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal ile ilgileniyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid, takımdan ayrılması gündeme gelen Joao Felix yerine iki aday belirledi. Portekizli futbolcunun yerine belirlenen isimlerden birinin milli futbolcumuz Enes Ünal olduğu, diğer ismin ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram olduğu kaydedildi. Enes Ünal'ın oyun stilinin Atletico Madrid'e uyabileceği belirtildi.

Sporx'in aktardığına göre Atletico Madrid'in, Joao Felix'in satışından 100 milyon euro beklediği ve bu rakamın bir kısmını transfer için kullanmayı planladığı aktarıldı. Bu sezon Getafe'de 16 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Enes Ünal, 5 gol atıp 3 asist yaptı.