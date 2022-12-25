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Enes Ünal için flaş iddia: Atletico Madrid transfer etmek istiyor!

Kariyerini La Liga ekibi Getafe'de sürdüren Enes Ünal'ın Atletico Madrid'in transfer listesinde olduğu iddia edildi

Giriş: 25.12.2022 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
Enes Ünal için flaş iddia: Atletico Madrid transfer etmek istiyor!
HABERTURK.COM

Atletico Madrid, Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal ile ilgileniyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid, takımdan ayrılması gündeme gelen Joao Felix yerine iki aday belirledi.

Portekizli futbolcunun yerine belirlenen isimlerden birinin milli futbolcumuz Enes Ünal olduğu, diğer ismin ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram olduğu kaydedildi. Enes Ünal'ın oyun stilinin Atletico Madrid'e uyabileceği belirtildi.

Sporx'in aktardığına göre Atletico Madrid'in, Joao Felix'in satışından 100 milyon euro beklediği ve bu rakamın bir kısmını transfer için kullanmayı planladığı aktarıldı.

Bu sezon Getafe'de 16 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Enes Ünal, 5 gol atıp 3 asist yaptı.

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