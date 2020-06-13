Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bu hafta geri dönen La Liga'da milli futbolcumuz Enes Ünal'ın da formasını giydiği Valladolid, Leganes'in konuğu oldu.

Enes Ünal henüz 2. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü atarken Valladolid sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Enes Ünal ise bu sezon 27. maçında 7. golünü kaydetti. Milli futbolcunun ayrıca 2 de asisti bulunuyor.